4 апреля, 17:00
500 евро в гривнах: сколько это сегодня
Основні тези
- Официальный курс евро на 4 апреля составляет 45,85 гривны за евро.
- Средний курс покупки в банках – 45,15, продажи – 46 гривен за евро.
Курс евро 4 апреля рекордно подорожал в банках. Его существенный рост также наблюдается и в обменниках.
Как изменился курс евро 4 апреля
Официальный курс евро сегодня составляет – 45,85 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По информации "Минфина", по состоянию на 4 апреля, средний курс евро в банках достиг:
- покупка – 45,15 гривны за евро;
- продажа – 46 гривны за евро.
А вот в обменниках средний курс установлен такой:
- покупка – 45,19 гривны за евро;
- продажа – 45,50 гривны за евро.
За сколько сегодня можно приобрести 100 евро
- дабы купить 100 евро в банке сегодня, придется потратить ориентировочно 4 600 гривен;
- чтобы купить 100 евро в обменнике, нужно иметь где-то – 4 550 гривен.
Какую сумму можно получить за сдачу 100 евро
- если сдавать 100 евро в банк, можно выручить примерно – 4 515 гривен;
- при обмене 100 евро в обменнике, можно получить в среднем – 4 519 гривен.
Сколько можно получить при сдаче 500 евро сегодня
- если сдать 500 евро в банке, можно выручить примерно – 22 575 гривен;
- а вот при сдаче 500 евро в обменнике можно получить в среднем – 22 595 гривен.
Сколько придется потратить на покупку 500 евро 4 апреля
- чтобы приобрести 500 евро в банке сегодня, придется потратить ориентировочно – 23 000 гривен;
- для покупки 500 евро в обменнике нужно иметь примерно – 22 750 гривен.