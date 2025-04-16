16 апреля, 11:54
Изменения на валютном рынке: злотый начал дешеветь во второй половине апреля
Основні тези
- По состоянию на 16 апреля официальный курс злотого в Украине составляет 10,88 гривны.
- В банках курс покупки злотого снизился до 10,30 гривны, а в обменниках до 10,70 гривны.
Последние несколько дней официальный курс злотого демонстрировал рост. 16 апреля ощутимыми стали другие тенденции. Курс злотого начал постепенно снижаться.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на 16 апреля, официальный курс злотого в Украине достиг 10,88 гривны (-9 копеек, по сравнению с 15 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс в банках и обменниках
В банках средний курс злотого, по данным "Минфина", изменился так:
- покупка – 10,30 гривны за злотый (-15 копеек);
- продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках, в свою очередь, ситуация следующая:
- покупка – 10,70 гривны за злотый (-5 копеек);
- продажа – 10,85 гривны за злотый (без изменений).
Сколько надо потратить, чтобы купить 100 злотых сегодня
- чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно потратить примерно – 1 115 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже ориентировочно – 1 085 гривен.
Сколько можно выручить за сдачу 100 злотых сейчас
- если сдавать 100 злотых в банке, сегодня можно выручить примерно – 1 030 гривен;
- а вот при сдаче 100 злотых в обменник необходимо иметь уже – 1 070 гривен.