Хорошее время для покупки: как изменился курс злотого в конце мая 2025 года

Курс злотого в течение мая 2025 года оставался стабильным. Накануне июня весомых изменений также не произошло.

Как изменился официальный курс злотого в конце мая 2025 года

По состоянию на 30 мая, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,05 гривны (-5 копеек, по сравнению с 29 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс в банках и обменниках

В банке средний курс злотого, по данным "Минфина", изменился так:

покупка – 10,75 гривны за злотый (-25 копеек, если сравнивать с 27 мая);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

Чувствуются изменения и в обменнике:

покупка – 11 гривны за злотый (-1 копейка);

продажа – 11,14 гривны за злотый (+2 копейки).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

если покупать 100 злотых в банке, нужно потратить ориентировочно – 1 140 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 114 гривен.

Какую сумму можно выручить, если сдать 100 злотых