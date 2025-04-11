11 апреля, 10:05
Главное без паники: злотый резко подорожал 11 апреля
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине по состоянию на 11 апреля составляет 10,77 гривны, что на 17 копеек больше, чем 10 апреля.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 10,43 гривны, продажа – 11,08 гривен; в обменниках: покупка – 10,69 гривны, продажа – 10,85 гривен.
11 апреля НБУ значительно повысил официальный курс злотого. Изменения ощущаются во всех секторах валютного рынка.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на 11 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет – 10,77 гривны (+17 копеек, по сравнению с 10 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также До какого уровня может вырасти или опуститься доллар перед Пасхой
Как изменился курс злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина" в банках средний курс злотого 11 апреля изменился так:
- средний банковский курс покупки – 10,43 гривны за злотый (+5 копеек);
- продажи – 11,08 (+5 копеек).
А вот в обменниках ситуация изменилась так:
- покупка – 10,69 гривны за злотый (+4 копейки);;
- продажа – 10,85 (без изменений).
Сколько нужно гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, сегодня нужно в среднем иметь – 1 108 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике необходимо ориентировочно – 1 085 гривен.
Какую сумму гривен можно получить, если обмениваешь 100 злотых 11 апреля
- если обменивать 100 злотых в банке, нужно иметь примерно – 1 043 гривен;
- а вот при сдаче 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить – 1 069 гривен.