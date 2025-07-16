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16 июля, 13:14
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Изменения таки есть: что произошло с курсом злотого в середине июля 2025 года

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс злотого в Украине на 16 июля составляет 11,47 гривны.
  • В банках покупка злотого составляет 11,10 гривны (-5 копеек), продажа - 11,65 гривны; в обменниках покупка - 11,40 гривны (-5 копеек), продажа - 11,51 гривны (-4 копейки).

Курс злотого продолжает быть стабильным. В середине июля ощущается удешевление этой валюты.

Как изменился официальный курс злотого в Украине?

По состоянию на 16 июля, официальный курс злотого – 11,47 гривны (-1 копейка, по сравнению с 15 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ

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Как вырос курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", в банках средний курс злотого изменился следующим образом:

  • покупка – 11,10 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 15 июля);
  • продажа – 11,65 гривны за злотый (без изменений).

Есть определенные изменения и в обменниках:

  • покупка – 11,40 гривны за злотый (-5 копеек);
  • продажа – 11,51 гривны за злотый (-4 копеек).

Какую сумму можно получить за сдачу 100 злотых сейчас?

  • если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 110 гривен;
  • при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить ориентировочно – 1 140 гривен.

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня?

  • в банке 100 злотых можно купить сейчас за ориентировочно – 1 165 гривен;
  • в обменнике такая покупка обойдется в – 1 151 гривну.