Изменения таки есть: что произошло с курсом злотого в середине июля 2025 года

Курс злотого продолжает быть стабильным. В середине июля ощущается удешевление этой валюты.

Как изменился официальный курс злотого в Украине?

По состоянию на 16 июля, официальный курс злотого – 11,47 гривны (-1 копейка, по сравнению с 15 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ

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Как вырос курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", в банках средний курс злотого изменился следующим образом:

покупка – 11,10 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 15 июля);

продажа – 11,65 гривны за злотый (без изменений).

Есть определенные изменения и в обменниках:

покупка – 11,40 гривны за злотый (-5 копеек);

продажа – 11,51 гривны за злотый (-4 копеек).

Какую сумму можно получить за сдачу 100 злотых сейчас?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 110 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить ориентировочно – 1 140 гривен.

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня?