Изменения таки есть: что произошло с курсом злотого в последние июньские выходные

В июне курс злотого был стабилен. Незначительные колебания не повлияли на общую ситуацию. До конца месяца весомых изменений также не предвидится.

Какой сейчас официальный курс злотого

По состоянию на 30 июня, официальный курс злотого составляет – 11,51 гривны (+6 копеек, по сравнению с 27 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Украинцам могут без предупреждения выключить свет – как потребителям вернуть электроснабжение

Какой курс злотого в банках и обменниках

По данным изданием "Минфин", банковский курс злотого в среднем такой:

покупка – 11,05 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 27 июня);

продажа – 11,60 гривны за злотый (+5 копеек).

В обменниках средний курс злотого изменился следующим образом:

покупка – 11,45 гривны за злотый (+10 копеек);

продажа – 11,57 гривны за злотый (+7 копеек).

За сколько можно купить 100 злотых

сегодня приобрести 100 злотых в банке можно за ориентировочно – 1 160 гривен;

в обменнике покупка 100 злотых обойдется в примерно – 1 157 гривен.

Сколько можно выручить за 100 злотых 30 июня

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 105 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике есть возможность выручить примерно – 1 145 гривен.

Обратите внимание! Курс злотого может отличаться, зависимости от финансового учреждения, где происходит обмен.