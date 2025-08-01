Казахстан выбрал именно Китай партнером для постройки 2 из 3 своих атомных электростанций. Российскому подрядчику доверят только один объект.

Как Казахстан сотрудничает с Китаем?

Название китайской компании, которая будет заниматься построением двух станций для Казахстана, пока неизвестно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Orda.

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Обратите внимание! Первую атомную электростанцию построит, вероятно, российский "Росатом".

Роман Скляр Первый вице-премьер Казахстана Третья станция также будет из Китая. Тоже наши коллеги сейчас из агентства по атомной энергетике прорабатывают места дислокации

Скляр уточнил, что стоимость этого строительства пока неизвестна. Ведь еще не готово технико-экономическое обоснование. Также нет проектно-сметной документации.

Обратите внимание! Детали относительно этого сотрудничества неизвестны. Некоторые вопросы еще согласовываются.