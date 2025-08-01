Як Казахстан співпрацює з Китаєм?
Назва китайської компанії, що займатиметься побудовою двох станцій для Казахстану, поки невідома, повідомляє 24 Канал з посиланням на Orda.
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Зауважте! Першу атомну електростанцію побудує, імовірно, російський "Росатом".
Третя станція також буде з Китаю. Теж наші колеги зараз з агентства з атомної енергетики опрацьовують місця дислокації
Скляр уточнив, що вартість цього будівництва поки невідома. Адже ще не готові техніко-економічні обґрунтування. Також немає проєктно-кошторисної документації.
Зверніть увагу! Деталі відносно цієї співпраці невідомі. Деякі питання ще узгоджуються.