"Росатом" використовується Росією для військових цілей на фронті в Україні. Про це розповіла експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна в етері 24 Каналу.

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Як Росія використовує "Росатом"

Корпорація "Росатом" – це величезна структура, що об'єднує понад 400 підприємств. Деякі з них перебувають під санкціями США з 2003 року, а також під санкціями Великої Британії та України. Однак, на жаль, жодна країна ЄС досі не застосувала обмежень проти підприємств "Росатома".

Відомо, що вони використовуються Владіміром Путіним для імпорту чіпів під виглядом забезпечення безпеки російських АЕС. Насправді ці компоненти застосовуються для виробництва конвенційної зброї. Про це голова "Росатома" Алєксєй Ліхачов заявив ще у 2004 році на засіданні державної думи.

Він підтвердив, що така зброя вже використовується на російсько-українському фронті,

– наголосила Ольга Кошарна.

Через те, що деякі країни ЄС – Угорщина та Словаччина – не підтримують санкції, поки що їх не вдається запровадити проти "Росатома". Водночас експертка з ядерної енергетики вважає, що на двосторонній основі країни можуть застосовувати санкції.

Зауважимо, що Франція у 2004 році імпортувала рекордну кількість збагаченого урану з Росії. Існує багато нюансів у цьому питанні, на думку Кошарної. Розв'язувати ці питання мають українські політики, парламентарі та дипломати з урядами країн Європейського Союзу.

Зауважимо, у Держдепі США заявили, що Вашингтон готовий чинити максимальний тиск на Росію. За потреби Сполучені Штати можуть запровадити "екстремальні" санкції проти країни-агресорки.

Також нещодавно ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав його "справді болючим".