"Росатом" используется Россией для военных целей на фронте в Украине. Об этом рассказала эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная в эфире 24 Канала.

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Как Россия использует "Росатом"

Корпорация "Росатом" – это огромная структура, объединяющая более 400 предприятий. Некоторые из них находятся под санкциями США с 2003 года, а также под санкциями Великобритании и Украины. Однако, к сожалению, ни одна страна ЕС до сих пор не применила ограничений против предприятий "Росатома".

Известно, что они используются Владимиром Путиным для импорта чипов под видом обеспечения безопасности российских АЭС. На самом деле эти компоненты применяются для производства конвенционного оружия. Об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил еще в 2004 году на заседании государственной думы.

Он подтвердил, что такое оружие уже используется на российско-украинском фронте,

– отметила Ольга Кошарная.

Из-за того, что некоторые страны ЕС – Венгрия и Словакия – не поддерживают санкции, пока их не удается ввести против "Росатома". В то же время эксперт по ядерной энергетике считает, что на двусторонней основе страны могут применять санкции.

Заметим, что Франция в 2004 году импортировала рекордное количество обогащенного урана из России. Существует много нюансов в этом вопросе, по мнению Кошарной. Решать эти вопросы должны украинские политики, парламентарии и дипломаты с правительствами стран Европейского Союза.

Заметим, в Госдепе США заявили, что Вашингтон готов оказать максимальное давление на Россию. При необходимости Соединенные Штаты могут ввести "экстремальные" санкции против страны-агрессора.

Также недавно ЕС ввел 17-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал его "действительно болезненным".