Такие действия России указывают на долгосрочные планы по контролю над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и свидетельствуют о намерениях незаконно захватить новые территории Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Россия подключает станцию к своей энергосистеме

Согласно данным украинского представительства Greenpeace, страна-агрессор проложила 90 километров линий электропередач вблизи Азовского моря на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей. Это первые подтвержденные признаки реализации давнего плана Москвы по подключению ЗАЭС к энергосистеме России.

Новая линия электропередач ЗАЭС / Фото Greenpeace Ukraine

Какие планы у Росатома относительно ЗАЭС

Как передает ISW, глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 21 мая заявил, что корпорация подготовила план вывода ЗАЭС на "полную мощность", то есть перевод реакторов из состояния холодной остановки.

При этом еще в 2024 году Лихачев соглашался с оценкой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которой перезапуск ЗАЭС невозможен без гарантий безопасности или изменения линии фронта.

В контексте обострения ситуации российские чиновники активизировали риторику о якобы исторических правах России на так называемую "Новороссию", к которой Кремль относит всю южную и восточную части Украины.

Усилия России по подключению ЗАЭС к своей энергосистеме свидетельствуют о намерении удержать контроль над станцией и обеспечить ее функционирование – вероятно, ожидая значительного отступления фронта от ЗАЭС или планируя аннексировать Днепропетровскую область,

– отмечают аналитики ISW.

Что о ситуации думают на Западе

Вопрос контроля над ЗАЭС продолжает оставаться предметом международных переговоров. В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп в семипунктовом плане предложил возвращение станции под контроль Украины с участием США. Подобное предложение содержалось и в проекте совместного украинско-европейского мирного плана. Впрочем, российская сторона неоднократно отклоняла возможность передачи контроля над ЗАЭС.

К слову, 22 мая на здание учебного центра ЗАЭС третий раз за год упал неизвестный дрон. Тогда гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил свою обеспокоенность и напомнил, что похожее недавно случилось вблизи Южноукраинской АЭС и в Чернобыльской зоне отчуждения.