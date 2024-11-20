Найдена точка, где происходит крупнейшая в мире теневая перевалка нефти

Буквально в 60 километрах от побережья Малайзии находится место, где теневые суда осуществляют перевалку нефти. Это самая большая в мире точка, где проводятся такие операции.

Какую нефть перегружают в этой зоне

Статистика свидетельствует о том, что количество нефти, перегружаемой в этой зоне, начиная с 2020 года, увеличилось вдвое, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Обратите внимание! Указанная точка располагается в Южнокитайском море. Это место находится за пределами территориальных вод Малайзии, но в ее исключительной экономической зоне.

По предварительным оценкам, только за первые девять месяцев 2024 года через эту точку прошли 350 миллионов баррелей нефти. Общая стоимость перевезенного сырья достигает ориентировочно 20 миллиардов долларов.

Заметьте! Эту перевалку используют не российские, а именно иранские танкеры, с целью обойти санкции.

После перевалки, иранская нефть доставляется в китайские порты. При этом, сам Китай официально не импортирует сырье из Ирана с 2022 года.

Важно! Малайзия и другие страны рядом не особо заинтересованы в усиленном контроле над этой зоной. Так происходит из-за связей этих государств с Китаем и Ираном.