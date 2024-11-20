Яку нафту перевантажують у цій зоні

Статистика свідчить про те, що кількість нафти, яка перевантажувалась у цій зоні, починаючи з 2020 року, збільшилась вдвічі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зверніть увагу! Вказана точка знаходиться у Південнокитайському морі. Це місце перебуває за межами територіальних вод Малайзії, але в її виключній економічній зоні.

За попередніми оцінками, лише за перші дев'ять місяців 2024 року через цю точку пройшли 350 мільйонів барелів нафти. Загальна вартість перевезеної сировини сягає орієнтовно 20 мільярдів доларів.

Зауважте! Цю перевалку використовують не російські, а саме іранські танкери, з метою обійти санкції.

Після перевалки, іранська нафта доставляється у китайські порти. При цьому, сам Китай офіційно не імпортує сировину з Ірану з 2022 року.

Важливо! Малайзія і інші країни поруч не особливо зацікавлені у посиленому контролі над цією зоною. Так відбувається через зв'язки цих держав з Китаєм та Іраном.