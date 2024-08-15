Как купить билет, если все забронировано: о каких услугах "Укрзализныци" вы могли не знать

Многие украинцы сейчас жалуются на невозможность взять билеты на поезд. Это и неудивительно, ведь летом "высокий сезон". В то же время "Укрзализныця" предлагает ряд услуг, чтобы вы смогли легко доехать до нужного населенного пункта.

Как гарантированно взять билеты на поезд?

"Укрзализныця" предлагает различные методы бронирования билетов. В частности, компания внедрила дополнительные возможности для военных и их семей, пишет 24 Канал.

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Как купить билеты на поезд онлайн через "Укрзализныцю":

Для этого вы можете воспользоваться приложением "Укрзализныця" или веб-версией сервиса (на сайте выберите в меню пункт "Покупка проездных документов").

Введите данные о вашем маршруте и выберите дату.

Далее вы увидите перечень всех поездов, проходящих по выбранному направлению.

Совершите покупку.

"Укрзализныця" также имеет свой чат-бот в Telegram и Viber. Благодаря этим сервисам можно:

просмотреть расписание;

купить билеты;

заказать питание;

узнать новости "Укрзализныци".

Обратите внимание! Билеты онлайн также можно приобрести через партнеров "Укрзализныци". В частности, сервис Приват24.

Покупку билетов можно осуществить и офлайн на кассе. Для этого необходимо:

обратиться в официальную кассу, где осуществляется продажа билетов;

выбрать нужный маршрут и внести оплату;

после этого кассир предоставит вам бумажный билет.

Важно! В случае, когда билетов по вашему направлению уже нет, "Укрзализныця" предлагает онлайн-услугу "Отслеживать свободные места". То есть, вам будет отправлено оповещение, в случае, если они такие появятся.

Когда нужно покупать билеты через "Укрзализныцю"?

Билеты обычно появляются за 20 дней до даты отправления. Продажа начинается в 8:00.

Исключением являются международные рейсы. В частности, из Украины в Польшу. В этом случае продажа билетов начинается в 9:00.

Как купить билет на поезд без отслеживания свободных мест?

Услуга "Отслеживать свободные места" позволяет не только получать оповещения, но и настроить автовыкуп, билетов для этого необходимо:

скачать официальное приложение "Укрзализныци";

авторизоваться через "Дия.Пидпыс";

найти рейс, который вам нужен (введите пункт назначения и дату);

выбрать услугу "Отслеживать свободные места";

выбрать желаемый поезд, тип вагона и место;

настроить автовыкуп;

ввести данные пассажира, который будет ехать;

осуществить оплату билета.

Как военные и их родственники могут купить билет на поезд без очередей?

По данным Veterans HUB, "Укрзализныця" предоставляет возможность отдельного бронирования билетов для военных и некоторых членов их семей, речь идет о:

родителях военнослужащего;

женах или мужьях;

детях (в том числе если они усыновлены).

На сервисе можно заказать проездной документ даже, если билетов нет в продаже,

– отмечает Veterans HUB.

Как купить билеты с помощью спецзаказа:

не позднее чем за 6 часов необходимо оставить специальную заявку по ссылке;

получить код, который поступит на электронную почту;

купить билет в кассе, но не позднее чем за час до отправления поезда.

При выкупе билета нужно показать кассиру один из подтверждающих документов:

действительный военный билет;

удостоверение офицера;

родные раненого военнослужащего могут предоставить оригинал или копию удостоверения УБД (предполагается, что родственники едут в госпиталь к защитнику);

также родственники должны предоставить документ, который удостоверяет родство первой степени с военным (например, свидетельство о браке).

Заметьте! Спецзаказ действует только на 17 маршрутов, которые наиболее актуальны для военных.

Как купить билет через Армия+?

Украинские военнослужащие также имеют право осуществить покупку билетов через приложение "Армия+". Однако не на все направления. Таким образом можно купить билеты только "с" или "до" городов, приближенных к зоне ведения боевых действий.

Особенности этой услуги:

таким образом осуществляется покупка отдельных билетов, которые были забронированы специально под военнослужащих;

пользователь может приобрести до 4 билетов за один раз;

при осуществлении поиска билетов таким образом, военный будет видеть все свободные места на рейсы, подходящие по его запросу.

Билеты из спецброни доступны в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда билеты на обычные места заканчиваются, а приобретенный билет обязательно нужно отправить на собственную электронную почту или сделать его скрин после приобретения, ведь учитывая защиту данных он не будет храниться,

– отмечает "Укрзализныця".

Важные телефоны, которые помогут осуществить такую покупку:

0 800 503 111 – номер горячей линии, если военному нужно выкупить больше билетов;

0 800 503 222 – номер горячей линии для заказа билетов.

Напомним! Лица, имеющие статус УБД получают право на определенные льготы. В частности, бесплатный проезд в железнодорожном транспорте 1 раз в 2 года (в обе стороны). Для этого нужно иметь не только удостоверение УБД, а и специальные талоны. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить указанные документы кассиру при покупке железнодорожного билета.

Что изменится для пассажиров "Укрзализныци" с 1 августа?

"Укрзалізниця" с 1 августа внедряет тестовый режим верификации через "Дию.Пидпыс". Изменения будут действовать для самых популярных направлений

Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дия.Пидпыс",

– отмечает компания.

Верификация будет действовать для рейсов:

№12 Львов – Одесса;

№105/106 Одесса – Киев;

№27/28 Киев – Чоп;

№91/92 Львов – Киев;

№29/30 Киев – Ужгород.

То есть, через кассу купить билеты на указанные направления будет невозможно.

Обратите внимание! Нововведения не будут касаться рейсов со специальным резервом билетов для военнослужащих.