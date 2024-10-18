Перевод средств из Польши в Украину: каким способом лучше это сделать
Часто при переводе средств из-за границы возникает вопрос, как выгоднее это сделать. В частности, сделать перевод из Польши можно в несколько способов: как с помощью банка, так и через специальные мобильные приложения.
Как перевести средства из Польши
Для того, чтобы осуществить денежный перевод из Польши в Украину, можно воспользоваться переводом через банковское отделение или же с помощью специальных мобильных приложений.
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Прежде чем выбрать способ перевода, обратите внимание на несколько ключевых факторов:
- Комиссия за перевод – узнайте, сколько будет стоить транзакция в выбранном банке или приложении.
- Безопасность – выбранный сервис должен обеспечивать шифрование данных и защиту ваших финансов.
- Скорость перевода – время зачисления средств может варьироваться от нескольких секунд до нескольких дней.
- Удобство и доступность – выбирайте сервис, который вам удобен в использовании.
Важно также помнить о конфиденциальности данных и не разглашать свои банковские реквизиты, пароли или пин-коды посторонним лицам.
Обратите внимание! Приватбанк предоставляет возможность бесплатных переводов с польских и немецких карт на украинские.
Как перевести средства через специальные приложения
Существует немало онлайн-сервисов для перевода средств из-за границы в Украину. Вот некоторые из них:
- TransferGo позволяет перевести деньги в течение 30 минут, предлагает два бесплатных перевода для новых пользователей, после чего комиссия составляет 14,99 злотых. Есть поддержка на украинском языке.
- Wise (TransferWise) привлекает клиентов выгодным обменным курсом и низкой комиссией от 0,51% до 0,68%. Переводы могут быть осуществлены за 12 часов, или мгновенно за дополнительную плату.
- Easy Send имеет украиноязычный интерфейс и предоставляет возможность получения переводов наличными. Первый перевод бесплатный, а комиссия начисляется со второго перевода.
- Paysend – популярное приложение для перевода денег, которым воспользовались более 6 миллионов клиентов. Первый перевод без комиссии, а последующие – за 4,9 злотых (44 гривны). Транзакция занимает до 3 рабочих дней, зависимости от обработки банком получателя.
- Paysera позволяет украинцам получать международные переводы на карты Приватбанка через систему PrivatMoney. Для этого нужно указать IBAN получателя, получить контрольный номер и снять средства в банкомате или отделении.
- SWIFT-переводы из банка – надежный, но более длительный способ перевода денег. Комиссия составляет 0,5%, независимо от суммы.
- Western Union – популярный способ отправки наличных, однако иногда переводы занимают больше времени из-за проверок.