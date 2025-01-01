Можно делать это уже сейчас: как увеличить будущую пенсию

Будущие пенсионеры могут повысить размер своих пенсий, регулярно платя единый социальный взнос. Детенизация рабочих мест способствует будущему росту пенсий у работников.

Как ЕСВ влияет на пенсию

Основным фактором для увеличения выплат является официальное трудоустройство и взносы в Пенсионный фонд, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно данным отчета за девять месяцев 2024 года, более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени, что означает начало уплаты налогов на эти позиции.

Это привело к дополнительным поступлениям в Пенсионный фонд Украины в виде 97 миллионов гривен единого взноса.

Заметьте! Эти взносы не только обеспечивают пенсионные права работников, но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам.

В ПФУ также напомнили, что размер пенсии зависит от объема единого взноса, который уплачивается ежемесячно с заработной платы в бюджет Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Чем больше взнос и чем дольше украинец его платит, тем выше будет его пенсия после достижения пенсионного возраста.