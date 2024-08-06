Как узнать будущую пенсию
Пенсионный фонд Украины сообщил, что существует несколько способов предварительного расчета пенсии. Один из самых удобных методов – использование онлайн-сервиса "Пенсионный калькулятор" на вебпортале ПФУ.
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Сервис позволяет определить прогнозный размер пенсии по возрасту в соответствии с действующим законодательством.
Сервир помогает:
- сделать расчет в любое удобное время;
- учитывает все необходимые данные для точного прогноза;
- найти полную информацию о страховом стаже и вероятном возрасте выхода на пенсию.
Как получить предварительный расчет пенсии
Кроме онлайн-сервиса, предварительный расчет пенсии можно получить в Сервисном центре Пенсионного фонда. Специалист проверит ваше право на пенсию и вычислит ее ориентировочный размер по данным персонифицированного учета и электронной трудовой книжки.
В процессе расчета специалист проверяет трудовую деятельность и страховой стаж. Для этого используется действующая формула для предварительного расчета.