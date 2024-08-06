Як дізнатися майбутню пенсію
Пенсійний фонд України повідомив, що існує кілька способів попереднього розрахунку пенсії. Один з найзручніших методів – використання онлайн-сервісу "Пенсійний калькулятор" на вебпорталі ПФУ.
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Сервіс дозволяє визначити прогнозний розмір пенсії за віком відповідно до чинного законодавства.
Сервір допомагає:
- зробити розрахунок у будь-який зручний час;
- враховує всі необхідні дані для точного прогнозу;
- знайти повну інформацію про страховий стаж та ймовірний вік виходу на пенсію.
Як отримати попередній розрахунок пенсії
Окрім онлайн-сервісу, попередній розрахунок пенсії можна отримати в Сервісному центрі Пенсійного фонду. Фахівець перевірить ваше право на пенсію та обчислить її орієнтовний розмір за даними персоніфікованого обліку та електронної трудової книжки.
У процесі розрахунку фахівець перевіряє трудову діяльність та страховий стаж. Для цього використовується чинна формула для попереднього розрахунку.