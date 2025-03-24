Что делает НБУ, дабы поддержать гривну сейчас

В марте 2025 года спрос на валюту в Украине остается на относительно низком уровне. Регулятор продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке.

Сколько валюты продал НБУ

На прошлой неделе Нацбанк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Всего с 17 по 21 марта НБУ продал на межбанке 643,6 миллиона долларов США. Это на 18% больше чем неделей ранее – с 10 по 14 марта.

Обратите внимание! С 10 по 14 марта НБУ продал на межбанке – 545,2 миллиона долларов США.

С начала 2025 года регулятор в целом продал на межбанковском валютном рынке – 8,5 миллиардов долларов США. Эта сумма значительно больше чем помощь, которую получила Украина от партнеров – 5,2 миллиарда долларов США.

Стоит заметить, что благодаря внешней поддержке, регулятору, вероятно, все-таки удастся компенсировать объем проданной валюты. В марте в Украину уже поступило:

1 миллиард долларов от Великобритании;

1 миллиард долларов от ЕС.

Заметьте! Речь идет, в частности о помощи, которую получает Украина в счет замороженных российских активов.