В течение июля финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов начали заниматься усилением контроля над деятельностью российских компаний. Более того, уже осуществляются ограничительные меры.

Почему ОАЭ ограничивает деятельность российских компаний?

Ориентировочно 30% от компаний из России получили сообщение, где говорится об ограничении финансовых операций, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

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Обратите внимание! Для части российских компаний финучреждения ОАЭ закрыли банковские счета.

Какими были основные причины внедрения ограничений:

отсутствие ответа на запрос банков (или несвоевременность);

выявление ошибок в документах;

несоответствие заявленной информации и финансовых потоков;

связи с черным списком FATF;

связи с лицами, которые сейчас находятся под международными санкциями (или другими ограничениями).

Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года – после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против России. Ситуация набрала больших оборотов после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией,

– сообщает украинская разведка.

Вероятно, финучреждения ОАЭ начали проверки, чтобы не попасть в серый список FATF снова. К тому же, таким образом, местное правительство показывает готовность поддержать мировые санкции.