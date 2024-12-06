Инструкция: как оформить помощь детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства
Государство оказывает финансовую и социальную поддержку украинцам с инвалидностью, независимо от возраста. Эта помощь включает предоставление социальных услуг и выплату денежных средств.
Кто имеет право на выплаты и их размеры
Лица с инвалидностью с детства могут получить государственную социальную помощь, которая предназначается для них и для детей с инвалидностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Государственная социальная помощь предоставляется:
- Лицам с инвалидностью с детства I, II, III группы – на весь срок инвалидности. Выплаты назначаются со дня подачи заявки, если в течение трех месяцев были предоставлены все необходимые документы.
- Детям с инвалидностью до 18 лет – на период, указанный в медицинском заключении, но не дольше, чем до достижения 18-летнего возраста.
Обратите внимание! Сумма помощи зависит от процента прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и составляет от 2 361 до 8 044,7 гривен.
Как оформить помощь
Подать заявление вместе с пакетом документов в:
- орган социальной защиты населения по месту жительства,
- Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ),
- уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей общины.
Для оформления выплаты нужны следующие документы:
- Заполненное заявление.
- Документ, удостоверяющий личность заявителя.
- Копия свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (с предъявлением оригинала).
- Справка с места учебы ребенка с указанием, находится ли он на полном государственном содержании.
- Копия решения суда об усыновлении ребенка (при необходимости).
- Копия решения об установлении опеки или попечительства над ребенком с инвалидностью (если обращается опекун или попечитель).
- Копия решения суда о назначении опекуна для лица с инвалидностью с детства или документ, подтверждающий полномочия представителя учреждения, который выполняет функции опекуна (если обращается опекун).
- Копия решения суда о признании лица с инвалидностью с детства недееспособным (при необходимости).
Важно! Все документы необходимо подать в установленные сроки во избежание задержки в рассмотрении заявки.
Как оформить помощь онлайн через портал Дію
Авторизация:
- Перейдите на портал "Дія" и нажмите кнопку "Подать заявление".
- Авторизуйтесь в системе.
Выбор получателя помощи:
- Укажите, для кого именно вы подаете заявление (себя, ребенка и т.д.).
Определение вида помощи:
- Выберите нужный вид социальной помощи и способ ее получения (банковский счет, почтовое отделение и т.д.).
Загрузка документов:
- Добавьте сканированные копии или качественные фотографии необходимых документов. Изображения должны быть четкими, чтобы хорошо читался текст и были видимы печати.
Проверка и подписание:
- Убедитесь, что все данные заполнены правильно.
- Подпишите заявление с помощью электронной подписи или функции "Дія.Підпис".
Отправка заявления и отслеживание статуса:
- Отправьте заполненное заявление.
- Статус его рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете на портале "Дія". Вы также получите оповещение на электронную почту.