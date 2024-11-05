Как получить субсидию на дрова через Дию: пошаговая инструкция
Часть украинцев имеет право на получение льготы на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Таким образом, расходы домохозяйства на отопление должны уменьшиться.
Какова максимальная сумма помощи
Деньги на закупку дров предоставляются в рамках экспериментального государственного проекта, который начали реализовывать в прошлом году. В этом году помощь предоставляется лицам, не имеющим других альтернатив для отопления, в частности, газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Читайте также Злотый набирает обороты: курс польской валюты продолжает расти
Предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо вырос в 2024 году в 2,3 раза. Сейчас максимальный размер помощи достигает 16 234 гривны в год.
Размер субсидии и дополнительной поддержки на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи,
– уточняют в министерстве.
Напомним! Ранее максимальный размер этой субсидии достигал 6 973 гривны.
Как получить помощь на дрова через Дию
- Перейдите по ссылке в сервис Дия.
- Пройдите авторизацию.
- Нажмите на кнопку "Подать заявление" в разделе "Заявление на субсидию".
- Заполните анкету.
- Подпишитесь электронной подписью и подтвердите желание отправить заявление.
- Ожидайте решения.