Вместе против США: Китай призывает ЕС объединиться в борьбе с тарифами Трампа

Президент Китая Си Цзиньпин прокомментировал происходящую сейчас эскалацию торговой войны с США. По словам китайского лидера его нация "не боится" этих пошлин.

Как Си Цзиньпин относится к тарифам Трампа

Впервые публично прокомментировал торговую войну Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесу в Пекине, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Си Цзиньпин Президент Китая В торговой войне нет победителей, и действовать против мира приведет лишь к самоизоляции. Более 70 лет развитие Китая опиралось на самообеспечение и упорный труд – никогда не на подачки от других, и он не боится никакого несправедливого подавления.

Си Цзиньпин добавил, что независимо от изменений внешней среды, Китай все равно останется уверенным и "сосредоточенным на управлении своими делами".

Как Китай планирует бороться с пошлинами Трампа

Как сообщает Reuters, Китай и ЕС обменялись своими мнениями, относительно усиления экономического и торгового сотрудничества. Эти действия могут стать ответом на тарифы Трампа.

Во время видеозвонка во вторник министр торговли Китая Ван Вэньтао обсудил с европейским комиссаром по вопросам торговли и экономической безопасности Марошем Шефчовичем возобновление переговоров по торговым послаблениям и немедленное проведение переговоров по ценовым обязательствам на электромобили, говорится в заявлении китайского министерства,

– сообщает Reuters.

Этот разговор состоялся незадолго до того, как вступили в силу дополнительные пошлины США против Китая.

Напомним! Трамп снизил пошлины для многих стран на 90 дней. В то же время Китаю лидер США угрожал поднять тарифы до 125%. 10 апреля стало известно, что американские пошлины на китайские товары выросли и составили – 145%.

Ван призвал Китай и ЕС объединиться и защищать многостороннюю торговую систему, которая "была основана на правилах". Также он подчеркнул важность соблюдения либерализации торговли.

Министр торговли Китая настоял и на упрощении нынешних процедур, ведь это "внесет больше стабильности и определенности в мировую экономику и мировую торговлю".

Они (Китай и ЕС – 24 Канал) будут продолжать укреплять коммуникацию в рамках Всемирной торговой организации и совместно продвигать реформу ВТО

– сообщает Reuters, опираясь на заявление министерства торговли Китая.

Обратите внимание! Пекин выразил желание углубить не только торговлю, но и инвестиции и промышленное сотрудничество с ЕС. Вентаньо и Шефрович также обсудили условия создания более благоприятной бизнес-среды для предприятий.