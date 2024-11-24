Когда пенсионеры получат дополнительно 1000 гривен к пенсии
Пенсионеры могут увеличить свои выплаты, благодаря надбавкам. О том, кто из украинцев получит 1000 гривен к пенсии в декабре, читайте далее.
Какую надбавку могут получить пенсионеры
Пенсионеры с ухудшенным состоянием здоровья имеют право на получение специальной надбавки, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
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Размер этой надбавки определяется как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, сейчас этот показатель составляет – 944 гривны.
Напомним! Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность с 1 января 2024 года составляет 2 361 гривны.
Какие требования для получения этой надбавки:
- лицо должно достичь возраста 80 лет;
- пенсионер нуждается в уходе от посторонних лиц из-за ухудшенного состояния здоровья;
- гражданин живет в одиночестве;
- имеет пенсию по возрасту.
Обратите внимание! Такая надбавка предоставляется в результате личного обращения пенсионера в ПФУ.