Как передать показания за свет

Передавать показания счетчика электроэнергии нужно за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1 – 3 числа следующего месяца.

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Напомним! Если подать показатели света не вовремя, их не зачислят, а сумму рассчитают из среднего значения потребленной электроэнергии за последнее время.

Передать показатели можно несколькими способами: