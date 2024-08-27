Как передать показания за свет
Передавать показания счетчика электроэнергии нужно за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1 – 3 числа следующего месяца.
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Напомним! Если подать показатели света не вовремя, их не зачислят, а сумму рассчитают из среднего значения потребленной электроэнергии за последнее время.
Передать показатели можно несколькими способами:
- в личном кабинете на сайте через ДТЭК, позвонив в колл-центр ОСР, написав в ОСР через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Massenger);
- через компанию Yasno. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели;
- с помощью Приват24.