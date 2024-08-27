Як передати показники лічильника світла

Передавати показники лічильника електроенергії потрібно за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1 – 3 числа наступного місяця.

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Нагадаємо! Якщо подати показники світла не вчасно, їх не зарахують, а суму розрахують із середнього значення спожитої електроенергії за останній час.

Передати показники можна у кілька способів: