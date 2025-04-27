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Экономика Тарифы Кто может воспользоваться 50% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг
27 апреля, 13:15
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Кто может воспользоваться 50% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Многодетные семьи в Украине имеют право на 50% скидку на жилищно-коммунальные услуги, если средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает 4 240 гривен.
  • Скидка охватывает жилье, коммунальные услуги, и топливо в пределах установленных социальных норм потребления, включая водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроэнергию, централизованное отопление, и топливо для обогрева.

Несмотря на рост коммунальных тарифов, отдельные категории украинцев имеют право платить только половину стоимости услуг. Оформление льготы даст возможность существенно сэкономить.

Кто имеет право на 50% скидки на коммунальные услуги

Объяснение об условиях получения скидки предоставил, Пенсионный фонд Украины, передает 24 Канал. Многодетные семьи в Украине имеют возможность оплачивать коммунальные услуги со скидкой 50%.

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Право на такую льготу имеют многодетные семьи, где воспитывают трех и более детей. Скидка предоставляется в пределах установленных социальных норм потребления. А именно скидка охватывает:

  • Жилье: 21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи, плюс 10,5 квадратного метра на всю семью.
  • Коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроэнергию и централизованное отопление.
  • Топливо: твердое или жидкое бытовое топливо для обогрева дома, если нет централизованного отопления и не используется газ или электричество для отопления.

Какие условия получения льготы на коммуналку

Чтобы получить 50% льготу

, нужно выполнить главное требование: средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4 240 гривен.