27 апреля, 13:15
Кто может воспользоваться 50% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг
Основні тези
- Многодетные семьи в Украине имеют право на 50% скидку на жилищно-коммунальные услуги, если средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает 4 240 гривен.
- Скидка охватывает жилье, коммунальные услуги, и топливо в пределах установленных социальных норм потребления, включая водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроэнергию, централизованное отопление, и топливо для обогрева.
Несмотря на рост коммунальных тарифов, отдельные категории украинцев имеют право платить только половину стоимости услуг. Оформление льготы даст возможность существенно сэкономить.
Кто имеет право на 50% скидки на коммунальные услуги
Объяснение об условиях получения скидки предоставил, Пенсионный фонд Украины, передает 24 Канал. Многодетные семьи в Украине имеют возможность оплачивать коммунальные услуги со скидкой 50%.
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Право на такую льготу имеют многодетные семьи, где воспитывают трех и более детей. Скидка предоставляется в пределах установленных социальных норм потребления. А именно скидка охватывает:
- Жилье: 21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи, плюс 10,5 квадратного метра на всю семью.
- Коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроэнергию и централизованное отопление.
- Топливо: твердое или жидкое бытовое топливо для обогрева дома, если нет централизованного отопления и не используется газ или электричество для отопления.