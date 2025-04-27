Кто может воспользоваться 50% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг

Несмотря на рост коммунальных тарифов, отдельные категории украинцев имеют право платить только половину стоимости услуг. Оформление льготы даст возможность существенно сэкономить.

Кто имеет право на 50% скидки на коммунальные услуги

Объяснение об условиях получения скидки предоставил, Пенсионный фонд Украины, передает 24 Канал. Многодетные семьи в Украине имеют возможность оплачивать коммунальные услуги со скидкой 50%.

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Право на такую льготу имеют многодетные семьи, где воспитывают трех и более детей. Скидка предоставляется в пределах установленных социальных норм потребления. А именно скидка охватывает:

Жилье: 21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи, плюс 10,5 квадратного метра на всю семью.

21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи, плюс 10,5 квадратного метра на всю семью. Коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроэнергию и централизованное отопление.

водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроэнергию и централизованное отопление. Топливо: твердое или жидкое бытовое топливо для обогрева дома, если нет централизованного отопления и не используется газ или электричество для отопления.