Как подать показатели счетчика: пошаговая инструкция

В Украине население может подать показатели в несколько способов: через чат бот, смс, по телефону и так далее. Как это сделать в Киеве, подробно рассказываем дальше.

Как подать показатели счетчика

Чтобы вам не пришла платежка с большим количеством киловатт, чем вы употребили, показатели следует подавать не позднее первого числа каждого месяца.

Читайте также Будут ли украинцы платить за свет в апреле по-новому

Дело в том, что если подать позже, то вам придет платежка, где поставщик рассчитает потребленные киловатт в течение месяца с учетом среднесуточного потребления электроэнергии за период с которого вы подали показатели последний раз по первое число.

Пошаговая инструкция киевлянам

С 1 января 2019 года киевлянам должны были присоединиться к:

Публичного договора на поставку электроэнергии поставщиком универсальных услуг – Киевские энергетические услуги,

к договору о предоставлении услуг по распределению электроэнергии ДТЭК Киевские электросети.

Попытки подачи показателей счетчика

Если вы оплатили счет и продолжили потреблять электроэнергию, это автоматически считается согласием с условиями публичного договора и автоматически присоединит его к услугам двух компаний: поставщика электроэнергии и распределительной компании. Однако это не отразится на способах подачи показателей.

Через телефон

Позвонив в колл-центр по телефону (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК Киевские электросети) или (044) 459-07-40 (Киевоблэнерго). Если вы будете звонить с мобильного, то не забудьте ввести сначала код Киева – 044. Чтобы подать показатели вам нужно будет выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показатели счетчика.

по телефону (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК Киевские электросети) или (044) 459-07-40 (Киевоблэнерго). Если вы будете звонить с мобильного, то не забудьте ввести сначала код Киева – 044. Чтобы подать показатели вам нужно будет выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показатели счетчика. Отправив смс по номеру (067) 239-7-238. Формат сообщения зависит от типа счетчика: для обычного счетчика – лицевой счет, пробел, показатель; для двухзонного (двухтарифного) счетчика – лицевой счет, пробел, ночь, пробел, день; для трехзонного счетчика – лицевой счет, пробел, пик, пробел, полупик, пробел, ночь.

по номеру (067) 239-7-238. Формат сообщения зависит от типа счетчика:

Через бот

Боты для передачи показателей счетчика есть у Viber да Telegram. Они называются "сервис передачи показателей ЗАО "Киевоблэнерго" и kyivoblenergobot соответственно. Чтобы запустить бот и подавать таким образом показатели счетчика просто напишите любое первое сообщение, или нажмите "старт".

Также можно подать показатели, написав сообщение в онлайн чат на странице FB

​ Через официальный сайт

Предоставив показатели через личный кабинет официального сайта ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ или Киевоблэнерго. Для регистрации необходимо:

указать номер лицевого счета;

сумму последнего платежа, если платежей не было, нужно написать номер счетчика.

С помощью личного кабинета можно не только представлять показатели, но и оплачивать счета, проводить сверки.

Мобильное приложение

Подать показатели можно также через мобильное приложение "ДТЭК Киевские Электросети" по электроэнергии для IOS и Android-устройств.

Физически, придя в центр обслуживания

Посетив центр обслуживания ДТЭК Киевские электросети. Перейдя по ссылке, можно посмотреть адреса центров, проложить маршрут от вашего дома в ближайший центр обслуживания, посмотреть загруженность центров в течение месяца.

Какие тарифы на электроэнергию в апреле

До 30 апреля правительство продлил действие льготного тарифа на электроэнергию, поэтому цена на свет пока останется без изменений:

до 250 киловатт ежемесячно – тариф 1,44 гривны за киловатт-час;

более 250 киловатт ежемесячно – 1,68 гривны за киловатт-час.

За словами главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в ближайшие месяцы света в Украине будет достаточно. Таким образом, весной и летом украинская энергосистема будет сбалансирована.

Также он добавил, что к следующей зиме Украине следует подготовиться. Речь идет о возобновлении работы поврежденных энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях. Также мобилизовать максимум все ресурсы энергосистемы для прохождения зимнего периода.