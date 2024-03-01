Официальный курс 1 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,04 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 16 копеек против 29 февраля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,20 гривны, что на 9 копеек меньше по сравнению со вчерашним днем.
Какой будет официальный курс доллара и евро 4 марта:
- доллар – 38,15 гривны,
- евро – 41,26 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 1 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38 гривен, а продажа – 38,52 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,11 гривны, а продажа – 38,56 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,37 гривны, а продажа – 38,49 гривны.
Курс доллара в первую неделю марта
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на следующую неделю не стоит ожидать изменений по стоимости валют. В то же время он добавил, что на рынок влияют экономические факторы и косвенные факторы войны. И от них зависит "судьба" доллара.
В общем основные показатели валютного рынка будут такими: ежедневные курсовые изменения: межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны. А вот разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны; банки – до 0,5 гривны; обменные пункты – до 1 гривны.
По словам банкира, сейчас рынок находится в состоянии динамической стабильности. Таким образом, вероятность каких-то неожиданных сюрпризов довольно минимальна.