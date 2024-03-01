Офіційний курс 1 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,04 гривні за долар. Вартість долара впала на 16 копійок проти 29 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,20 гривні, що на 9 копійок менше проти вчорашнього дня.

Який буде офіційний курс долара та євро 4 березня:

долар – 38,15 гривні,

євро – 41,26 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 1 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38 гривень, а продаж – 38,52 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,11 гривні , а продаж – 38,56 гривні .

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,37 гривні, а продаж – 38,49 гривні.

Курс долара у перший тиждень березня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на наступний тиждень не варто очікувати змін щодо вартості валют. Водночас він додав, що на ринок впливають економічні чинники та непрямі чинники війни. І від них залежить "доля" долара.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Загалом основні показники валютного ринку будуть такими: щоденні курсові зміни: міжбанк – до 0,2 гривні; готівковий ринок – до 0,3 – 0,5 гривні. А от різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні; банки – до 0,5 гривні; обмінні пункти – до 1 гривні.

Важливо! Коридори курсових змін Лєсовий прогнозу такі: міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро; готівковий ринок – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

За словами банкіра, зараз ринок перебуває в стані динамічної стабільності. Таким чином, вірогідність якихось неочікуваних сюрпризів доволі мінімальна.

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