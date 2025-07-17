17 июля, 10:30
Падение продолжается: что происходит с курсом злотого во второй половине июля
Основні тези
- 17 июля официальный курс злотого снизился до 11,39 гривны, в банках средний курс покупки – 11,05 гривны, продажи – 11,60 гривны.
- В обменниках курс покупки – 11,40 гривны, продажи – 11,50 гривны.
Курс злотого в Украине продолжает быть стабильным. Последние несколько изменений ощущалось незначительное удешевление этой валюты.
Какой официальный курс злотого в банках и обменниках
17 июля, официальный курс злотого снизился до – 11,39 гривны (-8 копеек, по сравнению с 16 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой официальный курс злотого в банках и обменниках?
Как показывают данные "Минфина", в банках средний курс злотого изменился следующим образом:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 16 июля);
- продажа – 11,60 гривны за злотый (-5 копеек).
В свою очередь, в обменниках средний курс изменился так:
- покупка – 11,40 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (-1 копейка).
Сколько надо гривен, чтобы приобрести 100 злотых
- для приобретения 100 злотых в банке необходимо ориентировочно – 1 160 гривен;
- чтобы купить столько же в обменнике необходимо уже примерно – 1 150 гривен.
Сколько за 100 злотых сегодня можно выручить
- в банке за 100 злотых сегодня можно получить примерно – 1 105 гривен;
- в обменнике за 100 злотых удастся выручить в среднем – 1 140 гривен.