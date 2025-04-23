"Нафтогаз" принял решение каким будет тариф на газ для населения в 2025
- "Нафтогаз" решил оставить тарифный план "Фиксированный" без изменений до 30 апреля 2026 года.
- Тариф на газ для населения останется на уровне 7,96 гривны за кубометр.
"Нафтогаз" принял решение не менять тарифный план "Фиксированный". То есть, тариф для населения в дальнейшем не будет расти.
Как изменится тариф на газ с 1 мая
"Нафтогаз" утвердил, что нынешний тариф будет действовать до 30 апреля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
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Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях.
Это решение принято с учетом моратория на повышение цен на природный газ, действующего сейчас.
Мы благодарны каждому клиенту, кто своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру,
– говорит Чумак.
Обратите внимание! Сейчас "Нафтогаз" обслуживает примерно 12,5 миллионов украинских семей.
Какой тариф на газ для населения будет после отопительного сезона
Нынешний тариф на газ составляет – 7,96 гривны за кубометр. То есть, он будет таким и в дальнейшем.
Часть украинских потребителей обслуживают другие компании. У них тарифы иные.
Заметьте! Доставка газа оплачивается отдельно.