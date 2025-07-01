1 июля, 09:04
Сюрприз к 1 июля: как и где подорожал злотый
Основні тези
- Официальный курс злотого на 1 июля составляет 11,55 гривны, он на 4 копейки больше чем был 30 июня.
- В банках средний курс покупки злотого – 11,10 гривны, продажи – 11,65 гривны, а в обменниках покупка – 11,45 гривны, продажа – 11,60 гривны.
В июне курс злотого не претерпел весомых изменений. С 1 июля также весомых колебаний не произошло. В то же время во многих секторах рынка ощущается подорожание.
Какой официальный курс злотого сейчас
1 июля официальный курс злотого составляет – 11,55 гривны (+4 копейки, по сравнению с 30 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
Как сообщает издание "Минфин", средний курс злотого в банках сегодня достиг:
- покупка – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 30 июня);
- продажа – 11,65 гривны за злотый (+5 копеек).
Изменился курс и в обменниках:
- покупка – 11,45 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,60 гривны за злотый (+3 копейки).
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых
- чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 165 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо примерно – 1 160 гривен.
Какую сумму можно выручить за 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, есть возможность выручить примерно – 1 110 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить ориентировочно – 1 145 гривен.