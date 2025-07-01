Сюрприз к 1 июля: как и где подорожал злотый

В июне курс злотого не претерпел весомых изменений. С 1 июля также весомых колебаний не произошло. В то же время во многих секторах рынка ощущается подорожание.

Какой официальный курс злотого сейчас 1 июля официальный курс злотого составляет – 11,55 гривны (+4 копейки, по сравнению с 30 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Пенсии, штрафы, цены и индексация зарплаты: что изменится для украинцев с 1 июля Как изменился курс злотого в банках и обменниках Как сообщает издание "Минфин", средний курс злотого в банках сегодня достиг: покупка – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 30 июня);

продажа – 11,65 гривны за злотый (+5 копеек). Изменился курс и в обменниках: покупка – 11,45 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,60 гривны за злотый (+3 копейки). Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 165 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо примерно – 1 160 гривен. Какую сумму можно выручить за 100 злотых если обменивать 100 злотых в банке, есть возможность выручить примерно – 1 110 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить ориентировочно – 1 145 гривен.