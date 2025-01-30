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30 января 2025, 20:00
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Топливо снова дорожает: как за сутки изменились цены на украинских АЗС

Дарья Подвышенная

По состоянию на 30 января стоимость топлива на украинских АЗС снова изменилась. За литр бензина, дизеля и газа на украинских заправках сегодня придется заплатить больше.

Цены на топливо в Украине

30 января средние цены на все виды топлива по Украине несколько выросли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Стоимость основных видов топлива на автозаправочных станциях выглядит следующим образом:

  • Бензин марки А-95 премиум – 60,27 гривны за литр (+ 1 копейка).
  • Бензин марки А-95 – 56,96 гривны за литр (+ 2 копейки).
  • Бензин марки А-92 – 54,42 гривны за литр (+ 5 копеек).
  • Дизельное топливо – 55,31 гривны за литр (+ 7 копеек).
  • Автомобильный газ – 37,17 гривни за литр (+ 3 копейки).