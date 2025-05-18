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Экономика Соцвыплаты Украинцы могут получить по 4500 гривен помощи от государства
18 мая, 10:36
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Украинцы могут получить по 4500 гривен помощи от государства

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Украинское правительство утвердило порядок предоставления базовой социальной помощи помощи, которая начнет выплачиваться с 1 июля 2025 года.
  • Сумма помощи составляет 4 500 гривен для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью, 3 150 гривен для других членов семьи, и от 2 385 до 3 960 гривен для пенсионеров с недостаточным страховым стажем.

После более трех лет дискуссий правительство приняло окончательный порядок предоставления базовой социальной помощи. Новые правила определяют, кто и на каких условиях сможет получить поддержку от государства.

Кто сможет получить новую поддержку от государства

Новая государственная поддержка должна объединить различные соцвыплаты в единую систему, которая прежде всего будет помогать семьям с низкими доходами, сообщает 24 Канал со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Коробкина.

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Первые выплаты базовой соцпомощи получат с 1 июля 2025 года семьи, которые ранее пользовались другой поддержкой, а именно:

  • малообеспеченные;
  • одинокие матери;
  • многодетные семьи;
  • семьи, где отец не платит алименты.

Важно! После начала базовой помощи другие виды выплат прекращаются.

Какая сумма помощи предусмотрена для разных категорий населения

Как сообщается, сумма в размере 4 500 гривен предоставляется детям до 18 лет и лицам с инвалидностью I – II группы. Для других членов семьи размер базовой помощи составляет 70% от этой суммы, то есть 3 150 гривен.

Для пенсионеров с недостаточным страховым стажем установлена сниженная базовая сумма помощи: от 2 385 до 3 960 гривен в зависимости от продолжительности стажа.

Кому могут отказать в помощи от государства

Отказ могут получить семьи, где трудоспособные члены не работали, не учились и не служили в течение последних трех месяцев. Также причиной отказа могут стать крупные покупки за последний год, значительные банковские вклады, наличие второй квартиры или недавно купленного второго автомобиля.