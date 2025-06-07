Государство дает 500 гривен на коммуналку: кто и как их может получить
- В Днепре ввели ежемесячную денежную помощь для оплаты коммунальных услуг для лиц с инвалидностью, которая зависит от сезона: 500 грн с апреля по октябрь и 700 грн с ноября по март.
- Помощь предназначена для семей с детьми с инвалидностью, лиц с инвалидностью I и II группы с детства, оформить ее можно ежегодно в январе через местное управление социальной защиты.
В одном из регионов ввели специальную денежную помощь для оплаты коммунальных услуг, которая предназначена для определенной группы жителей. Кто и как может получить деньги на коммуналку от государства, читайте дальше.
Кто сможет получить деньги на оплату коммунальных услуг
Для части днепрян ввели ежемесячную денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики.
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Речь идет об адресной поддержке, которую перечисляют непосредственно на счета коммунальных предприятий. А сумма помощи зависит от сезона:
- 500 гривен в месяц – с апреля по октябрь;
- 700 гривен – в холодный период, с ноября по март.
Кому назначат помощь на коммуналку
Финансовую поддержку назначают отдельным категориям лиц с инвалидностью:
- семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
- людям с инвалидностью I группы (в частности, с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата или инвалидностью с детства);
- лицам с инвалидностью II группы, если эта инвалидность установлена с детства.
Как оформить помощь на коммуналку
Оформить такую поддержку можно ежегодно в январе. Для этого нужно обратиться в местное управление социальной защиты.