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Экономика Соцвыплаты Государство дает 500 гривен на коммуналку: кто и как их может получить
7 июня, 14:00
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Государство дает 500 гривен на коммуналку: кто и как их может получить

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • В Днепре ввели ежемесячную денежную помощь для оплаты коммунальных услуг для лиц с инвалидностью, которая зависит от сезона: 500 грн с апреля по октябрь и 700 грн с ноября по март.
  • Помощь предназначена для семей с детьми с инвалидностью, лиц с инвалидностью I и II группы с детства, оформить ее можно ежегодно в январе через местное управление социальной защиты.

В одном из регионов ввели специальную денежную помощь для оплаты коммунальных услуг, которая предназначена для определенной группы жителей. Кто и как может получить деньги на коммуналку от государства, читайте дальше.

Кто сможет получить деньги на оплату коммунальных услуг

Для части днепрян ввели ежемесячную денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики.

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Речь идет об адресной поддержке, которую перечисляют непосредственно на счета коммунальных предприятий. А сумма помощи зависит от сезона:

  • 500 гривен в месяц – с апреля по октябрь;
  • 700 гривен – в холодный период, с ноября по март.

Кому назначат помощь на коммуналку

Финансовую поддержку назначают отдельным категориям лиц с инвалидностью:

  • семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
  • людям с инвалидностью I группы (в частности, с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата или инвалидностью с детства);
  • лицам с инвалидностью II группы, если эта инвалидность установлена с детства.

Как оформить помощь на коммуналку

Оформить такую поддержку можно ежегодно в январе. Для этого нужно обратиться в местное управление социальной защиты.