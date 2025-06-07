Государство дает 500 гривен на коммуналку: кто и как их может получить

В одном из регионов ввели специальную денежную помощь для оплаты коммунальных услуг, которая предназначена для определенной группы жителей. Кто и как может получить деньги на коммуналку от государства, читайте дальше.

Кто сможет получить деньги на оплату коммунальных услуг

Для части днепрян ввели ежемесячную денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики.

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Речь идет об адресной поддержке, которую перечисляют непосредственно на счета коммунальных предприятий. А сумма помощи зависит от сезона:

500 гривен в месяц – с апреля по октябрь;

700 гривен – в холодный период, с ноября по март.

Кому назначат помощь на коммуналку

Финансовую поддержку назначают отдельным категориям лиц с инвалидностью:

семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

людям с инвалидностью I группы (в частности, с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата или инвалидностью с детства);

лицам с инвалидностью II группы, если эта инвалидность установлена с детства.