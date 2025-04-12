Засчитают ли зарубежный стаж для выхода на пенсию в Украине
- Украина имеет международные договоры о пенсионном обеспечении с определенными странами, позволяющие учитывать зарубежный трудовой стаж при назначении пенсии.
- Изменения в законодательстве позволяют учитывать иностранный стаж даже без международного договора, за исключением периодов работы в России.
Украинцы, которые работали за рубежом, могут рассчитывать на учет определенного периода трудовой деятельности при назначении пенсии в Украине. Стаж работы в каких странах учитывается, читайте дальше.
Зарубежный стаж и пенсия в Украине
Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин отмечает, что Украина заключила международные договоры о пенсионном обеспечении с рядом стран, передает 24 Канал со ссылкой на Соцпортал.
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В частности с Польшей, Чехией, Словакией, Болгарией, Литвой, Латвией, Эстонией, Испанией и Португалией. Согласно условиям таких соглашений, пенсию каждая страна начисляет пропорционально периоду работы человека на ее территории.
Важно! Если гражданин Украины работал 20 лет в Украине и 10 лет в Польше, то пенсионные выплаты ему начислят обе страны – пропорционально продолжительности стажа в каждой из них.
Как получить пенсию, если страна не имеет соглашения с Украиной
Не все страны имеют действующие пенсионные соглашения с Украиной. В то же время в 2024 году Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые позволяют засчитывать иностранный стаж и без международного договора.
Итак, стаж, приобретенный за рубежом, в частности в США или Канаде, может учитываться при назначении пенсии в Украине. Важно: это не касается периодов работы в России.
Обратите внимание! Речь идет только о праве на выход на пенсию, но не об увеличении ее размера, поскольку взносы в Пенсионный фонд Украины с иностранного дохода не уплачивались.