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22 июня, 16:14
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Льготы для защитников: как УБД платить меньше за коммуналку

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Защитники Украины имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые могут включать скидки от 50% до 100% в зависимости от статуса.
  • Льготы можно оформить через Пенсионный фонд, местные органы власти или военные администрации.

Защитники Украины, как действующие военные, так и ветераны, могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как их правильно оформить в 2025 году, читайте далее.

Какие действуют льготы на коммуналку для УБД

Защитники Украины имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы распространяются на различные виды услуг, включая отопление, водоснабжением, электроэнергией и вывозом мусора, рассказывает 24 Канал.

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Впрочем, процент скидки для таких лиц несколько отличается:

  • участники боевых действий получают 75% скидки на коммунальные услуги в пределах установленных норм;
  • участники войны имеют право на 50% скидки;
  • лица с инвалидностью вследствие войны пользуются 100% льготами;
  • члены семей погибших получают 50% скидки.

На какие коммунальные услуги действует УБД

Льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий включают:

  • Управление многоквартирным домом;
  • Поставка и распределение природного газа;
  • Электроснабжение;
  • Поставка горячей воды и тепловой энергии для отопления;
  • Централизованное водоснабжение и водоотведение;
  • Вывоз мусора;
  • Приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Важно! Оформить льготы можно, обратившись в Пенсионный фонд лично, по почте или через сервисные центры ПФУ. Заявления принимают также в исполнительных органах местной власти, военных администрациях и ЦНАПах.