Как получить удостоверение УБД в 2025 году: пошаговая инструкция
Удостоверение участника боевых действий не только служит подтверждением, что военнослужащий воевал на передовой, но и гарантирует ряд социальных гарантий и льгот. Получить удостоверение можно несколькими способами: как лично, так и через командование.
Способ первый: документы подает командир
Один из способов получить УБД – когда командир воинской части или руководитель учреждения, где проходит службу военный, подает документы на рассмотрение соответствующей комиссии, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Забота о военнослужащем".
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Далее документы должна рассмотреть комиссия:
- Документы регистрируют в специальной книге.
- Решение принимают в течение месяца и передают командиру.
- Удостоверение УБД передают в воинскую часть.
После этого командир организует личную выдачу удостоверений военнослужащим и сообщает об этом комиссию.
Способ второй: документы подает военнослужащий
Военнослужащие или лица, уволенные с военной службы, могут подать заявление одним из следующих способов:
Лично в бумажной или электронной форме:
Подайте заявление с указанием необходимых сведений и копиями документов (при наличии), заверенными вашей подписью.
Через Дию:
Подпишите заявление с помощью электронной подписи "Дія.Підпис" и отправьте его на электронную почту zvernmou@post.mil.gov.ua.
- Электронная почта:
Отправьте заявление с наложенной электронной цифровой подписью на адрес zvernmou@post.mil.gov.ua.
Почтовые отделения:
Отправьте бумажное заявление через национальные почтовые операторы в адрес соответствующей Комиссии органа военного управления (ОВУ), которому подчинена ваша воинская часть.
Какие документы нужны:
- Заявление (бланк можно скачать по ссылке).
- Две фотографии размером 3×4 сантиметра (матовая бумага, лицо занимает 65-70% фото).
- Согласие на обработку персональных данных.
- Оригиналы документов, которые подтверждают выполнение заданий.
Убедитесь, что все документы оформлены в соответствии с требованиями, перед отправкой в адрес комиссии.
Важно!!! Если вы не знаете, к какому ОВУ принадлежит ваша часть, отправьте заявление в вид (род) войск или в Министерство обороны Украины.
Способ третий: документы подает представитель лица
В этом случае процедура подачи документов такая же, как и при личном обращении. Уполномоченный представитель военнослужащего может подать заявление на получение статуса УБД следующими способами:
Лично в бумажной или электронной форме;
Через Дию;
- По электронной почте;
Почтовым отделением.
Если документы подает уполномоченный представитель военнослужащего, к пакету документов обязательно прилагаются:
- Согласие военнослужащего на сбор и обработку персональных данных – 1 экземпляр.
- Доверенность, выдана в соответствии с законодательством – 1 экземпляр.
Важно! Адреса комиссий, необходимые документы и алгоритм подачи есть в разделе "Удостоверение участника боевых действий" Справочника военнослужащего.
Способ четвертый: подать заявление через ТЦК и СП
Уволенные военнослужащие могут подать заявление с документами в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) по месту регистрации или пребывания на воинском учете.
После подачи документов ТЦК проверяет их соответствие требованиям, при необходимости запрашивает дополнительную информацию у воинских частей или архивов. Затем заявление передают на рассмотрение комиссии, которая принимает решение в течение месяца.
Обратите внимание! После положительного решения комиссия передает удостоверение УБД в ТЦК, где его лично выдают заявителю.