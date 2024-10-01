Что изменится для получателей субсидий с 1 октября

С 1 октября начинается начисление субсидий за отопительный сезон. Эта помощь будет учитывать рост тарифов на коммуналку.

Почему изменится размер субсидии

Обновленный размер субсидии также будет учитывать начало отопительного сезона. То есть, момент, когда начнется подача отопления сообщает ПФУ.

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Напомним! Преимущественно отопительный сезон начинается 15 – 16 октября. Дата начала зависит от многих факторов, в частности, погодных условий. К тому же отопительный сезон может начинаться в разное время, зависимости от ситуации в отдельных населенных пунктах.

Перерасчет субсидий осуществляется автоматически. Исключением являются случаи, когда произошли определенные изменения в домохозяйстве, например, в составе зарегистрированных лиц.

Обратите внимание! Автоматический перерасчет состоится и для лиц, которые в летний период имели нулевой размер субсидии.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление и декларацию в ответственные органы. В некоторых случаях также нужно добавить: