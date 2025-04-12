Субсидия на лето под угрозой: в каких случаях без нового заявления не обойтись

В летний период часть получателей жилищных субсидий должна обновить документы для продолжения выплат. Кто получит субсидию автоматически, а кому нужно подавать новое заявление и декларацию о доходах, читайте дальше.

Кто сможет получить субсидию на неотапливаемый сезон

Большинству граждан субсидию на летний период переназначат автоматически. В то же время если в домохозяйстве произошли изменения в составе или имущественном состоянии, об этом нужно сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Подать новое заявление и декларацию для переназначения субсидии на летний период нужно обязательно в таких случаяхх:

если лицо арендует жилье и самостоятельно платит за коммунальные услуги;

если в домохозяйстве зарегистрированы внутренне перемещенные лица;

когда фактическое количество жителей меньше количества зарегистрированных в жилье;

если семья хочет получить субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

если в отопительный сезон была назначена субсидия в размере 0,0 гривны.

Важно! Если заявление будет подано в течение двух месяцев от начала неотопительного сезона, то есть в мае или июне, то субсидию назначат с его начала.

Как подать заявление на субсидию на неотапливаемый сезон

Отправить документы в Пенсионный фонд для получения субсидии можно несколькими способами:

лично или по почте в сервисный центр ПФУ;

онлайн - через портал е-услуг (раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или в мобильном приложении ПФУ;

через портал "Дія" (в разделе "Заявление на субсидию");

через ЦПАУ;

через уполномоченных лиц органов местного самоуправления.