Как участнику боевых действий получить субсидию и какой ее размер

Участники боевых действий имеют право на значительное снижение стоимости коммунальных услуг. Сейчас оформить скидку можно онлайн, не выходя из дома.

Субсидия УБД

Участникам боевых действий предоставляется 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Army Infom.

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Она распространяется на квартплату, твердое и жидкое топливо, а также сжиженный газ, сообщают в Минреинтеграции.

Документы для оформления льготы можно подать несколькими способами:

Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Заполнить заявку через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Использовать Дію с подтверждением через "Дія.Підпис".

Обратите внимание! Согласно части пятой статьи 51 Бюджетного кодекса Украины, льготы распространяются также на членов семьи льготника, включая жену (мужа) и детей до 18 лет. В то же время, согласно новым требованиям, для получения льгот члены семьи должны проживать вместе с участником боевых действий.

Как податься на выплаты

После получения статуса участника боевых действий нужно подать два заявления:

Для внесения данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы (ЕГАРП). Для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Заявления подаются в Пенсионный фонд Украины. Вместе с заявлениями следует предоставить:

паспорт (оригинал и копию);

идентификационный код (оригинал и копию);

удостоверение участника боевых действий (оригинал и копию).

Важно! Льготы на оплату коммунальных услуг доступны только для лиц, которые уже оформили статус участника боевых действий. Если статус еще находится на стадии оформления, льготы пока не предоставляются.