Миллиардные убытки и закрытие заводов: чем грозят Украине американские пошлины
США планируют вернуть пошлины на определенный украинский товар, что может нанести серьезный удар по отечественному экспорту. По предварительным данным, такие ограничения будут стоить Украине около миллиарда гривен ежегодно.
Из-за каких пошлин Трампа Украина будет терять средства
Торговая политика, инициирована президентом США Дональдом Трампом, с введением 25% пошлины на импортную сталь и алюминий, может нанести серьезный удар по "Запорожстали", передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.
Читайте также Трамп анонсировал введение новых пошлин: о чем предупредил ЕС президент США
Президент США заявил, что новые тарифы улучшат конкуренцию для американских компаний. Однако в Украине это вызвало шок, ведь сталелитейная отрасль и так переживает кризис.
Доля сталелитейной промышленности в валовом внутреннем продукте Украины сократилась почти вдвое после того, как российские войска вошли в страну, а экспорт стали сейчас значительно ниже довоенного уровня,
– подчеркивает издание.
Ассоциация украинской стали отметила, что введение импортных пошлин в США с 12 марта может привести к потерям в 2,4 миллиарда гривен для промышленности и уменьшению налоговых поступлений в бюджет на 1 миллиард гривен ежегодно.
За последние 5 лет металлургические предприятия Украины уплатили 190 миллиардов гривен налогов. В 2024 году их доля в бюджете составила 1,6%, причем 61% этой суммы пришелся на Метинвест. Однако рост тарифов может привести к закрытию предприятий и потерям для бюджета.