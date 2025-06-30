Грядут изменения: как будет происходить увеличение пенсий украинцев

Украинское правительство в письме о намерениях к руководству МВФ указало, что единственным механизмом повышения пенсий будет именно индексация. Также власти планируют изменить пенсионную систему в целом.

Как может измениться пенсионная система в Украине

Недавно был представлен законопроект №12278, который позволит запретить введение изменений в пенсионную систему именно через несвязанные нормативные акты, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВФ.

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В то же время, согласно меморандуму МВФ, обязательная накопительная система не будет введена в ближайшее время. Также Украина планирует в сотрудничестве со Всемирным банком разработать концепцию:

упрощения пенсионной системы;

а также введение единого механизма для назначения страховых пенсий.

Обратите внимание! Для того, чтобы разработать указанные изменения, нужно будет еще минимум несколько лет.

Мы рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия,

– говорится в меморандуме МВФ.

Какие изменения не планирует внедрять украинское правительство:

введение новых спецпенсий;

снижение пенсионного возраста.

Со значительной вероятностью произойдет переход к единой системе индексации.

Мы также предложим единый подход к ежегодному увеличению всех пенсий, назначаемых в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации,

– говорится в меморандуме.

То есть, планируется отмена привязки размера спецпенсий к увеличению зарплат.

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