Проверьте свой стаж прямо сейчас: как посмотреть страховые взносы через Дію

Получить информацию о своем трудовом и страховом стаже украинцы могут дистанционно через приложение или портал "Дія". Услуга предоставляется бесплатно и не требует личного обращения в учреждения, ведь необходимые данные формируются автоматически на основе государственных реестров.

Какую информацию о стаже можно проверить в Дії?

Через "Дію" украинцы могут получить официальные справки ОК-5 и ОК-7. Это документы, которые содержат данные о страховом стаже и доходах, с которых уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Интересно Выплаты для военных: может ли вдова защитника получить его пенсию

Информация подтягивается из государственных реестров и используется для пенсионных расчетов, социальных выплат и подтверждения стажа. По данным Пенсионного фонда, эти справки отличаются периодом и наполнением.

Справка ОК-5 охватывает данные с 2000 года и содержит информацию о заработке, страховом стаже и уплате взносов, которые учитывают при назначении пенсии.

Справка ОК-7 содержит информацию с 2011 года. В частности о зарплате, с которой уплачивался ЕСВ, и страховой стаж.

Обычно ОК-5 используют для оформления пенсии, а ОК-7, в свою очередь, для подтверждения стажа при расчете больничных, пособия по безработице и других выплат.

Как получить справку через "Дію"?

В приложении "Дія" справку можно заказать после авторизации в разделе "Справки", выбрав ОК-5 или ОК-7 и нажав "Заказать". Обычно документ формируется в течение нескольких минут, после чего его можно просмотреть или загрузить.

Через портал "Дія" справку можно получить после авторизации через BankID, электронная подпись или Дія.Підпис. Далее нужно перейти в раздел "Пенсии, льготы и помощь", выбрать нужную справку, проверить личные данные и подтвердить формирование документа.

Есть ли альтернативные способы получения справки о стаже?

Справку о страховом стаже можно получить непосредственно через Пенсионный фонд лично или онлайн, сообщили в ведомстве. Для дистанционного получения нужно авторизоваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью КЭП, ID.GOV.UA или Дія.Підпису.

После входа нужно создать запрос в разделе электронных документов, выбрать справку ОК-5 или ОК-7, дать согласие на обработку персональных данных и отправить запрос. Сформированный документ обычно появляется в кабинете пользователя в течение нескольких минут, после чего его можно загрузить.

Что стоит знать о страховом стаже в Украине?