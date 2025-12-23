Стаж работы большой, а пенсия маленькая: какой нюанс "урезает" размер выплаты

Размер пенсионных выплат в Украине определяется не только страховым стажем. В частности, на него влияет и уровень официальной заработной платы в течение трудовой жизни.

Как стаж и зарплата влияют на размер пенсии?

Поэтому даже длительный стаж не гарантирует вам высокой пенсии, если зарплата была низкой. Детали объясняет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В соответствии со статьями 25, 27 и 40, размер пенсии рассчитывают по формуле: П = Зп × Кз × Кс.

П – это размер пенсии, в гривнах;

– это размер пенсии, в гривнах; Зп – средняя зарплата по Украине за 3 последних года;

– средняя зарплата по Украине за 3 последних года; Кз – индивидуальный коэффициент зарплаты, который показывает, насколько ваша зарплата была выше или ниже средней зарплаты по Украине в те же периоды, что учитываются для пенсии;

– индивидуальный коэффициент зарплаты, который показывает, в те же периоды, что учитываются для пенсии; Кс – коэффициент стажа (например 0,3 для 30 лет стажа).

Итак, несмотря на большой стаж, пенсию чаще всего "просаживает" низкая официальная зарплата. В формуле расчета эти два фактора неравноценны: зарплата формирует базу, от которой считают выплату, а стаж лишь умножает ее на определенный процент.

Поэтому даже очень длительный стаж может лишь частично поднять пенсию. Он не способен полностью компенсировать низкий заработок, если взносы годами платились с небольших сумм.

Справка: Если вы обращаетесь за пенсией в 2025 году, будет учтена средняя зарплата (Зп) за 2022 – 2024 годы. По данным пенсионного фонда, этот показатель составляет 15 057,09 гривен.

Пример:

Рассмотрим худший сценарий, при котором официальная зарплата на уровне минимальной (8 000 гривен) и максимально возможный стаж в 60 лет – 44 года (то есть работа с 16 лет).

Расчет: 15 057 (Зп) × 0,53 (Кз) × 0,44 (Кс) = 3 511 гривен.

Далее добавляем надбавку за сверхнормативный стаж: при 44 годах это 9 лет сверх нормы для мужчин и 14 лет для женщин. Такая доплата составляет 212 и 330 гривен соответственно. Итак, пенсия будет 3 723 гривен для мужчин и 3 841 гривна для женщин.

Какова минимальная пенсия в Украине?