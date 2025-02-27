Как самостоятельно рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году
Размер пенсии по возрасту зависит от нескольких важных факторов и для каждого человека рассчитывается отдельно. Основным фактором является страховой стаж, то есть сколько лет человек официально работал и платил страховые взносы.
Формула расчета пенсии
Чтобы самостоятельно подсчитать пенсию, нужно учесть не только стаж, но и заработную плату, с которой уплачивались взносы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Чем дольше вы работали и чем выше зарплату получали, тем больше будет пенсия.
Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсии по возрасту рассчитывается по простой формуле:
- П = Зп × Кс
В этой формуле:
- П (пенсия)– это сумма пенсии, которую человек будет получать ежемесячно в гривнах.
- Зп (заработная плата)– средний доход, с которого уплачивались страховые взносы в течение трудовой деятельности. Учитывается только та часть заработка, из которой производились отчисления в Пенсионный фонд.
- Кс (коэффициент страхового стажа)– показатель, который зависит от продолжительности страхового стажа. Чем дольше человек работал и платил взносы, тем выше будет этот коэффициент.
Как рассчитать пенсионный коэффициент стажа
Одним из ключевых элементов формулы является коэффициент страхового стажа, который показывает, сколь долго человек работал официально и платил взносы в Пенсионный фонд.
От чего зависит коэффициент стажа:
- Количество отработанных месяцев. Это общий стаж, то есть, сколько месяцев вы официально работали и платили страховые взносы в Пенсионный фонд.
- Величина оценки одного года стажа. В украинской солидарной пенсионной системе каждый год работы оценивается в 1%.
К примеру! Если вы работали 30 лет, это равно 360 месяцам стажа. Для расчета коэффициента стажа берется количество месяцев стажа и процент оценки стажа.
Результатом будет коэффициент, на который умножат ваш средний доход при расчете пенсии. В этом примере коэффициент стажа составит 0, 3, то есть ваш доход для пенсии будет учтен на 30%.