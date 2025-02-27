Как самостоятельно рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году

Размер пенсии по возрасту зависит от нескольких важных факторов и для каждого человека рассчитывается отдельно. Основным фактором является страховой стаж, то есть сколько лет человек официально работал и платил страховые взносы.

Формула расчета пенсии

Чтобы самостоятельно подсчитать пенсию, нужно учесть не только стаж, но и заработную плату, с которой уплачивались взносы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чем дольше вы работали и чем выше зарплату получали, тем больше будет пенсия.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсии по возрасту рассчитывается по простой формуле:

П = Зп × Кс

В этой формуле:

П (пенсия) – это сумма пенсии, которую человек будет получать ежемесячно в гривнах.

– это сумма пенсии, которую человек будет получать ежемесячно в гривнах. Зп (заработная плата) – средний доход, с которого уплачивались страховые взносы в течение трудовой деятельности. Учитывается только та часть заработка, из которой производились отчисления в Пенсионный фонд.

– средний доход, с которого уплачивались страховые взносы в течение трудовой деятельности. Учитывается только та часть заработка, из которой производились отчисления в Пенсионный фонд. Кс (коэффициент страхового стажа)– показатель, который зависит от продолжительности страхового стажа. Чем дольше человек работал и платил взносы, тем выше будет этот коэффициент.

Как рассчитать пенсионный коэффициент стажа

Одним из ключевых элементов формулы является коэффициент страхового стажа, который показывает, сколь долго человек работал официально и платил взносы в Пенсионный фонд.

От чего зависит коэффициент стажа:

Количество отработанных месяцев. Это общий стаж, то есть, сколько месяцев вы официально работали и платили страховые взносы в Пенсионный фонд.

Величина оценки одного года стажа. В украинской солидарной пенсионной системе каждый год работы оценивается в 1%.

К примеру! Если вы работали 30 лет, это равно 360 месяцам стажа. Для расчета коэффициента стажа берется количество месяцев стажа и процент оценки стажа.

Результатом будет коэффициент, на который умножат ваш средний доход при расчете пенсии. В этом примере коэффициент стажа составит 0, 3, то есть ваш доход для пенсии будет учтен на 30%.