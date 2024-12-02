Как посчитать собственную пенсию в зависимости от размера зарплаты

Размер пенсии в Украине зависит от двух ключевых факторов. Это средняя зарплата в стране, с которой платятся взносы в Пенсионный фонд и личная зарплата, которая используется для исчисления пенсии.

Что нужно знать об исчислении пенсии

Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" содержит формулу расчета и объясняет, как учитывается зарплата для этого вычисления, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы получить минимальную пенсию (примерно 2 800 гривен), необходимо иметь официальную зарплату не ниже минимальной, установленной на 2024 год.

Если пенсия получается меньше этого уровня, государство доплачивает социальную помощь.

Например! Если человек имел зарплату около 20 тысяч гривен, его пенсия может составить примерно 7 тысяч гривен.

Как посчитать пенсию

Формула расчета пенсии выглядит так:

Пенсия (П) = Заработная плата (ЗП) × Коэффициент страхового стажа (КСП)

Что означают эти показатели:

Заработная плата (ЗП) : Это не просто ваша зарплата, а ее специальный "коэффициент", который учитывает, как она соотносится со средней зарплатой по стране.

Коэффициент страхового стажа (КСП): Отражает стаж работы и его влияние на размер пенсии.

Как вычислить КСП:

Стаж в месяцах (См) : Сколько месяцев человек официально работал и платил взносы. Например, если стаж – 35 лет, это 420 месяцев.

: Сколько месяцев человек официально работал и платил взносы. Например, если стаж – 35 лет, это 420 месяцев. Оценка одного года стажа (Вс): В солидарной системе это фиксированное значение – 1% за год стажа.

Обратите внимание! Максимальный КСП не может превышать 0,75 для большинства людей и 0,85 для тех, кто работал в тяжелых условиях (например, под землей). Для 35-летнего стажа КСП равен 0,35.

Какими могут быть пенсии при разных зарплатах

Размер пенсии зависит от зарплаты, с которой производятся расчеты. Вот несколько примеров: