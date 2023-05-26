Какую пенсию будут получать украинцы: от чего зависит размер выплаты и как его рассчитать
Источник:Вечерний Киев
Размер пенсии индивидуален. Он зависит от страхового стажа и зарплаты конкретного лица. Рассчитать его можно самостоятельно еще до выхода на пенсию.
Как рассчитывается пенсия
При назначении пенсии применяется средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы – за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением выплаты. В 2023 году ее размер составляет 12 236,71 гривны.
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Советуем предоставить документы обо всем стаже до 1 января 2004 года – трудовая книжка, дипломы, военный билет и т.д. И по желанию справки о заработной плате помесячно за любые 60 календарных месяцев работы к 1 июля 2000 года,
– рассказали в главном управлении Пенсионного фонда Киева.
Там объяснили: дело в том, что Пенсионный фонд располагает данными о заработной плате только с июля 2000 года. Поэтому она будет автоматически учтена при назначении пенсии.
Понятие же страхового стажа введено с 1 января 2004 года. А потому:
- периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в стаж работы, до сих пор засчитываются "в порядке и на условиях, предусмотренных действовавшим ранее законодательством";
- периоды работы после 1 января 2004 года зачисляются в страховой стаж только при уплате единого социального взноса не менее минимального.
Пенсию можно рассчитать самостоятельно
В то же время украинцы могут самостоятельно рассчитать размер будущей выплаты. Для этого нужно зайти на портал Пенсионного фонда и воспользоваться соответствующим калькулятором.
Для корректного расчета еще необходимо отсканировать трудовую книжку, занести данные об обучении, прохождении военной службы. При этом указанный расчет – ориентировочный. Окончательный расчет будет произведен после подачи заявления в органы ПФУ,
– отметили в главном управлении Пенсионного фонда Киева.
Украинцы могут увеличить свою пенсию
В целом же размер пенсии в Украине напрямую зависит от двух факторов:
- продолжительности приобретенного страхового стажа,
- размера официальной зарплаты, которую лицо получало в течение трудовой деятельности.
Однако в случае, если определенный на основе этих параметров размер пенсии не удовлетворяет лицо, оно может начать уплачивать страховые взносы на пенсионное страхование. И таким образом увеличить свою будущую выплату.
При этом в Пенсионном фонде подчеркнули: делать такие взносы могут только украинцы, которые еще не получают пенсию.
Какие пенсии в Украине
- Минимальный размер пенсии составляет 2 093 гривны.
- Максимальный – 20 930 гривен.
- Минимальная пенсионная выплата для неработающих лиц – 2 520 гривен.