Как рассчитывается субсидия на твердое топливо в 2025 году

Механизм расчета размера жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (СГТП) в 2025 году изменился. В частности, были откорректированы некоторые значения.

Как провести расчет субсидии самостоятельно

Субсидия равна разнице между платой за СГТП и обязательным платежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Механизм расчета обязательного платежа вы можете найти здесь.

Чтобы определить размер платежа за СГТП, нужно знать нормы и предельные показатели топлива. В 2025 году они выросли.

Предельные показатели сейчас такие:

за сжиженный газ – 418,80 гривны за 1 баллон;

за твердое топливо – 4 187,97 гривны за тонну.

Нормы за сжиженный газ зависят от количества человек:

2 баллона предоставляется на 1 – 2 человека;

3 баллона – 3 – 4 человека;

4 баллона – 5 или более человек.

А вот норма для твердого топлива составляет 2 тонны на домохозяйство.

Пример: если в доме проживает 2 человека, плата за СГТП рассчитывается так (418,80*2 баллоны) + (4 187,97*2 тонны) = 9 213,54 гривны.